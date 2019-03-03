İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde, restoranda bir araya gelen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda G.S, S.G, B.Ö, Ş.G. ve M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulundu. Ekipler operasyonun devamında Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi'nde belirlenen adreste narkotik dedektör köpeği "Esco" ile yapılan aramada bahçe duvarına gizlenmiş 82 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken G.S, S.G, Ş.G. ve M.D. tutuklandı.

Başkan Erdoğan, sesiyle sonuna kadar eşlik etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

İzmir Başkonsolosluğunun kapatılma nedeni belli oldu

İzmir Başkonsolosluğunun kapatılma nedeni belli oldu

'HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor"

'HPD’nin ateş etmesine izin verilmemesi gerekiyor'

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet'e çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet'e çağrı

Başkan Erdoğan müjdeyi Samsun'da verdi

Başkan Erdoğan müjdeyi Samsun'da verdi

Bakan Soylu: Havalimanlarından girer girmez gözaltına alınacaklar

Bakan Soylu: Havalimanlarından girer girmez gözaltına alınacaklar

CHP'lilerden tek cümlelik tepki: Keşke bizi utandırmasaydı

CHP'lilerden tek cümlelik tepki: Keşke bizi utandırmasaydı
 

POPÜLER HABERLER

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA