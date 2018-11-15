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Antalya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

Antalya merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

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 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki lüks eğlence merkezlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Antalya, Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 252 gram kokain, 20 gram esrar, 2 el telsizi, bir ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen 10 bin 805 lira ve 2 bin 217 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin el telsizlerini teknik takibe yakalanmamak ve polisin yol uygulaması yaptığı yerleri birbirlerine haber vermek amacıyla kullandıkları öğrenildi.

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