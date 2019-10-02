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Antalya'da vahşet! Belden yukarısı yok, sırrını terlik ve küpe çözecek

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kadın cesedinin kime ait olduğunun belirlenmesi için özel ekip kuruldu.

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Maarif mevkisinde, 24 Eylül'de ormanlık alanda çobanlar tarafından vücudunun belden yukarısı olmayan kadın cesedinin bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin kimliğinin tespiti için İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu.

Kayıp başvuruları üzerinden yapılan çalışmalardan bir sonuç alamayan ekipler, kadının kimliğinin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için bölgedeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan tek taş yüzük, kolye, terlik, altın küpe ve kadının ayak tırnaklarındaki ojeden yola çıkarak, kimlik tespit çalışmalarına devam ediyor.

Cesetten alınan DNA örnekleri de inceleniyor.

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