Antalya'da vatandaştan örnek davranış

AA 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:33

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lirayı yoldan geçen iki vatandaş toplanarak, sahibine ulaştırıldı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, farkında olmadan cebindeki paraları düşürdü. Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraları, oradan geçen iki arkadaş topladı.

Toplam 4 bin 500 lira olduğu belirlenen para, sahibine ulaşılamayınca bölgedeki lokanta sahibi Hasan Yılmaz'a teslim edildi.

Yılmaz'ın yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek, parayı düşüren kişiyi tespit etti. 4 bin 500 lira, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahibine teslim edildi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bir vatandaşın farkında olmadan düşürdüğü ve rüzgarla savrulan paraları iki arkadaşın bulup, kendisine teslim ettiğini söyledi.

Bu arada, vatandaşın parayı düşürmesi ve iki kişinin rüzgarla savrulan paraları toplaması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.