İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
Yaşam

Antalya'da vatandaştan örnek davranış

Antalya'da rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:33
ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lirayı yoldan geçen iki vatandaş toplanarak, sahibine ulaştırıldı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, farkında olmadan cebindeki paraları düşürdü. Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraları, oradan geçen iki arkadaş topladı.

Toplam 4 bin 500 lira olduğu belirlenen para, sahibine ulaşılamayınca bölgedeki lokanta sahibi Hasan Yılmaz'a teslim edildi.

Yılmaz'ın yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek, parayı düşüren kişiyi tespit etti. 4 bin 500 lira, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahibine teslim edildi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bir vatandaşın farkında olmadan düşürdüğü ve rüzgarla savrulan paraları iki arkadaşın bulup, kendisine teslim ettiğini söyledi.

Bu arada, vatandaşın parayı düşürmesi ve iki kişinin rüzgarla savrulan paraları toplaması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.