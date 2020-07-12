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Yaşam

Antalya'da yangın: 10 dönüm alan kül oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, çalılık ve makilik alanda çıkan yangında 10 dönüm alan, zarar gördü.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 14:55 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:55
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Muratpaşa'ya bağlı Kırcami Mahallesi 1791 Sokak'taki çalılık ve makilik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 10 dönümlük alan, kül oldu.

Mahalleliden Sevilay Bal, yangını ekiplere kendisinin haber verdiğini belirterek, “Yangın kargılıkların orada başladı. Bir anda yayıldı. Burada her yıl yangın çıkar. Madde bağımlılarının yoğun olduğu bir yer. Onlar da çıkarmış olabilir. Yangının sıçrama ihtimali vardı. İtfaiye zamanında müdahale etti. Sağ olsun muhtarımız yangın olur, diye her yıl dozer getirerek önlem almaya çalışıyor. Ne kadar da olsa kuru otlardan dolayı yangın çıkabiliyor. Buralar çok ağaçlıktı. Yana yana ağaç kalmadı" dedi.

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