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Antalya’da zincir markete giren kasklı gaspçı motosikletiyle kayıplara karıştı

Antalya’da zincir markete giren kasklı gaspçı, bıçak tehdidiyle kasayı boşalttırıp, ardından motosikletiyle kayıplara karıştı.

  • İHA
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Polisi alarma geçiren olay, Yeni Emek Mahallesi 2589 sokak üzerinde bulunan bir zincir markette saat 21.15 sıralarında meydana geldi.
 
Edinilen bilgiye göre, zincir markete giren kasklı şüpheli, alışverişini tamamlayan müşterilerin kadın kasiyere ödemeyi yaptığı sırada elindeki bıçakla kasaya yöneldi. Şüpheli, bıçak tehdidiyle kadın kasiyerden kasayı boşaltmasını istedi. Hayatının şokunu yaşayan genç kasiyer, kasada bulunan 3 bin liraya yakın parayı şüpheliye verdi. Olay anında müşteriler şoku atlatmaya çalışırken, zanlı olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı ve daha önce belirlediği bir bölgeye koyduğu motosikletiyle kayıplara karıştı. 
 
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, zanlının kimlik tespiti için market güvenlik kameraları incelerken, olayın şokunu atlatamadığı gözlenen genç kadın kasiyeri, arkadaşları ve ekipler teselli etti. 
Polisin zanlıyı yakalamak için çevrede geniş bir çalışma başlattı. 

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