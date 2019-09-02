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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor.

  • AA
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
 
Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
 
Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.

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