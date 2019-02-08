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Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Ayışığı Plajı'nda sahilde ceset olduğunu fark eden kişi, durumu polise bildirdi.

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Cesedin 24 Ocak'ta hortum nedeniyle denize sürüklenen araçta kaybolan Kader Buse Acar'a (20) ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma su altı timleri, Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, zodyak botlarla geldi.

İncelemede üst tarafı parçalanmış, kot pantolon ve spor ayakkabı bulunan cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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