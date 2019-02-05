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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18:11'de meydana geldi.

Yerin 24.70 kilometre derinliğinde olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, Antalya'da kısa süreli paniğe neden oldu.

Ayrıntılar gelecek...

 

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