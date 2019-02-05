Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18:11'de meydana geldi.
Yerin 24.70 kilometre derinliğinde olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, Antalya'da kısa süreli paniğe neden oldu.
Ayrıntılar gelecek...
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