Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu