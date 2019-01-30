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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 241 parça tarihi eserle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, A.E. ve B.A.'nın, Muğla'dan temin ettikleri tarihi eserleri, Side Mahallesi'nde satacakları bilgisine ulaşıldı.

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Düzenlenen operasyonda, zanlıların kullandığı aracı Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda durdurarak arama yapan ekipler, 84 metal yüzük, 42 gümüş ve bronz sikke, 70 bronz heykel figürü, 30 tarihi obje, bir bronz bileklik ve 14 heykel parçası olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirdi.

Operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

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