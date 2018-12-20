Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Antik kentte kaçak kazıya 6 gözaltı

İzmir'de, Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün rutin devriye görevi sırasında, Menderes'in kırsal Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yöre halkının 'Kale' olarak adlandırdığı 1.nci derece sit alanı Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını fark etti.

Yapılan operasyonda, M.K., M.A. ve A.Y. dedektörle arama yapıp, bazı bölgeleri kazarken, C.K. ile L.Ç. çevreyi gözetlerken E.Ç. de antik kente geldikleri aracın başında beklerken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4 el dedektörü, 4 kazma ve kürek; sit alanından çıkarılan Roma dönemine ait 19 bronz sikke, 3 kurşun ağırlık, 3 bronz çivi, 1 kurşun sapan taşı, 1 bronz ok ucu, 1 demir anahtar, amorf kurşun cüruf ele geçirildi. Ele geçirilen eserleri, Selçuk Müze Müdürlüğü yetkililerinin inceleyeceği belirtildi. Yakalanan 6 zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai Tucson 1.6 Dizel Otomatik Sürüş İzlenimi

Hyundai Tucson 1.6 Dizel Otomatik Sürüş İzlenimi

Göbek eriten baharatlar

Göbek eriten baharatlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA