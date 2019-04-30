AÖF final sınavları tarihi belli oldu! AÖF final sınavları, tarihi ve giriş yeri belgeleri ne zaman yayınlanacak?
AÖF final sınavları tarihi belli oldu! Binlerce öğrencinin beklediği Anadolu Üniversitesi AÖF 2018-2019 öğretim yılı kayıt yenileme ve sınav takvimi dün itibari ile açıklandı. Milyonlarca öğrencinin okuduğu Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinin sınavları yılda 5 kez gerçekleştirilmektedir. AÖF sınavlarına girecek adaylar, ‘AÖF finalleri ne zaman?’ sorusuna cevap arayarak konu ile ilgili araştırmaya yapmaya devam ediyor. AÖF bahar dönemi final sınavları tarihi açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında kamuoyuyla paylaşılacak. İşte ayrıntılar...
AÖF final sınavları tarihi belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF 2018-2019 öğretim yılı kayıt yenileme ve sınav takvimi dün itibari ile açıklandı. Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına ilişkin heyecan dorukta. AÖF vize sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavları için aramalara başlayan AÖF sınavlarına girecek öğrenciler, ‘AÖF finalleri ne zaman?’ sorusuna cevap arayarak konu ile ilgili araştırmaya yapmaya devam ediyor. AÖF bahar dönemi final sınavları tarihi açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında kamuoyuyla paylaşılacak. 24 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yaz okulunun açılması kararı açıklandı. Buna göre, yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sayfası Duyurularda (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) yayımlanacak. İşte ayrıntılar...
SINAV GİRİŞİ YERLERİ SORGULAMA EKRANI
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