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AÖF final sınavları tarihi belli oldu! AÖF final sınavları, tarihi ve giriş yeri belgeleri ne zaman yayınlanacak?

AÖF final sınavları tarihi belli oldu! Binlerce öğrencinin beklediği Anadolu Üniversitesi AÖF 2018-2019 öğretim yılı kayıt yenileme ve sınav takvimi dün itibari ile açıklandı. Milyonlarca öğrencinin okuduğu Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinin sınavları yılda 5 kez gerçekleştirilmektedir. AÖF sınavlarına girecek adaylar, ‘AÖF finalleri ne zaman?’ sorusuna cevap arayarak konu ile ilgili araştırmaya yapmaya devam ediyor. AÖF bahar dönemi final sınavları tarihi açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında kamuoyuyla paylaşılacak. İşte ayrıntılar...

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 AÖF final sınavları tarihi belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF 2018-2019 öğretim yılı kayıt yenileme ve sınav takvimi dün itibari ile açıklandı. Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına ilişkin heyecan dorukta. AÖF vize sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavları için aramalara başlayan AÖF sınavlarına girecek öğrenciler, ‘AÖF finalleri ne zaman?’ sorusuna cevap arayarak konu ile ilgili araştırmaya yapmaya devam ediyor. AÖF bahar dönemi final sınavları tarihi açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında kamuoyuyla paylaşılacak. 24 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yaz okulunun açılması kararı açıklandı. Buna göre, yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sayfası Duyurularda (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) yayımlanacak. İşte ayrıntılar...

SINAV GİRİŞİ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?
 
AÖF Bahar Dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
 
Üç ders sınavı ise 27 Temmuz'da yapılacak.
 

AÖF FİNAL SINAVI SAATLERİ
 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde bahar dönemi ara sınavı (vize) ve dönem sonu (final) sınavına giren adaylar, bu sınavların sonucuna göre bir üst sınıfa devam edip edemeyeceklerini belirlemektedirler. Öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan 2019 Yılı AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş yerleri, üniversitenin resmi sitesinden yayınlanmaktadır. 2019 Yılı AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa’da aynı saatlerde sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır ve öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulup, 30'ar dakika sınav süresi verilmektedir.
 
AÖF FİNAL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER
 
Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
 

SINAV TARİHLERİ 
 
Sınav Türü Sınav Tarihi 
 
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 
 
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
 
12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı
 
13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
 
25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 
 
Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019 
 

 

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