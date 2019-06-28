‘AÖF yaz okulu son dakika kayıtları uzatıldı mı? 2019m AÖF yaz okulu kayıtları son gün ne zaman?’ sorularına öğrenciler tarafından yanıt aranıyor. AÖF, yaptığı duyuruda yaz okulu kayıtları için son gün olan 28 Haziran tarihinin uzatılmasına karar verdi. AÖF 2019 yaz okulu kayıtları için son gün 5 Temmuz. Peki, kimler kayıt yaptırabilir? AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? ? Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz. Alınan ders sayısına göre ödenecek öğretim gideri ücretleri haberimizin ayrıntılarıda…

2019 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI UZATILDI

Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktı. Yapılan son dakika açıklaması ile AÖF yaz okulu kayıtları için verilen süre uzatıldı. Kayıtlar için son gün 5 Temmuz.

2019 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yaz okulu sınavı ise 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu sınavı için sınav merkezi tercihleri ise en geç 19 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

2019 AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.

2019 AÖF KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.