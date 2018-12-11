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Aparmanın 5'inci katından düştü hayatını kaybetti

Niğde’de apartmanın 5’inci kattaki penceresinden düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti.

  • DHA
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Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Ali Navruz, iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip düştü.

Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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