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Yaşam

Apartman dairesine kumar baskını

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye idari para cezası verildi. Daire, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:33 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:33
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 19 kişi hakkında 72 bin 591 liralık ceza tutanağı düzenledi.

İki şüpheli hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Zanlıların, polis ekiplerine yakalanmamak için binanın çevresine güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi.

Daire, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

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