Apartman önündeki ağaçları kesen sanığa 5 ay hapis cezası

İzmit Yenişehir Mahallesi Asil Kent Sokak'ta bulunan Asilkent Apartmanı'nda oturan Burhanettin Keser, 18 yıl önce apartman çevresine çeşitli meyve fidanları dikti. Geçen yaz ağaçları tırtıllar bastığı gerekçesiyle apartman sakinlerinden Abdullah Kahveci, 17 meyve ağacından 15'ini iddiaya göre kesti. Burhanettin Keser komşusu Abdullah Kahveci hakkında ağaçları kestiği gerekçesiyle dava açtı. Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Abdullah Kahveci'ye 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, cezası ertelendi.

Ağaçlarını kesen komşusundan şikayetçi olduğunu söyleyen Burhanettin Keser, "Apartman çevresine 2000 yılında meyve ağaçları diktim. Bu ağaçlar 17-18 senelik meyve veren ağaçlar olmuştu. Aralarında şeftali, ceviz, hurma gibi çeşitli ağaçlarımız vardı. Toplamda 17 tane ağaç vardı, 2 tanesini kesilmekten zor kurtardım, canımı koydum ortaya. Balta ve testereyle üzerime saldırdığı halde 2 tane ağacı kestirmedim. 2017 yılında 15 tane ağaç kesti komşum, fakat kendisi mahkemede 2 tane ağaç kestiğini söylüyor ve yalan söylüyor. Hatta şahitleri de yalan söylüyor. 5 ay hapis cezası aldı. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar, kesilen ağaç başına 70 lira birim fiyatı biçmişler ve mahkeme hapis cezasını iki ağaç kestiği gerekçesiyle paraya çevirip 140 lira adli para cezası kesildi. Ağaçlarda tırtıl var evlere tırtıl doluyor diye bahane etti, sonradan mahkemede tırtıl değil de ağacın dallarının evin camına geldiği için kestiğini söyledi. O dönem ağaçlarda kesinlikle tırtıl yoktu, olsaydı ben kendim ilaçlardım zaten onları. Ben ağaçlara bakardım, bakımını yapardım her zaman, bir tane bile tırtıl yoktu ağaçlarda, yalan konuşuyor komşum. Verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum bir üst mahkemeye de başvurarak şikayet edeceğim." dedi.