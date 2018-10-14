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Apartman sahibi ve komşusu tamir yaparken çatıdan düştü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tamir için çıktıları 3 katlı binanın çatısından düşen apartman sahibi Osman Aydemir (55) ile komşusu Ahmet Güneş (50), ağır yaralandı.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. Osman Aydemir, sahibi olduğu 3 katlı binanın çatısına tamir için komşusu Ahmet Güneş ile birlikte çıktı. İkili, çatıda çalışırken, dengelerini kaybedince düştü. Zemine çakılan Aydemir ile Güneş ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahelenin ardından sağlık görevlileri, Osman Aydemir'i ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Ahmet Güneş'i ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aydemir ve Güneş'in sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.
 

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