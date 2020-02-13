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Yaşam

Apple'nin açığını buldu, aldığı 2 bin lira ödülü depremzedelere bağışladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Apple üzerinde 'sınırsız kredi' açığı bulan Çayan Temel, ücretli uygulamaları para vermeden indirmeyi keşfetti. Bu keşfini Apple ile paylaşan Temel'e 2 bin liralık ödül verildi. Temel ise bu 2 bin liralık ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

IHA13.02.2020  13:39 - Güncelleme: 13.02.2020  13:39

Apple’daki yeni bulduğu bu açığın, 2015 yılında bulduğu açıkla benzer olduğun aktaran Çayan Temel, "Apple’da yine bir açık daha buldum. Apple sınırsız kredi açığı olarak adlandırıyorum ben bu açığı. Bu açık sayesinde ücretli olan her şeyi ücretsiz olarak indirebiliyorum. Uygulamaların hepsini bedava alabiliyorum. Ücretli olan her şeyi ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorum" dedi.

Apple’yi arayıp durumu bildirdiğini, sonrasında açığın kapatıldığını ifade eden Temel, "Açığı kapattıktan 1-2 gün sonra hem teşekkür hem de bir maddi ödül maili gönderdiler. IBAN bilgilerimi yolladım, 2 bin TL maddi ödül gönderildi. Onun dışında Apple’den bir teşekkür aldım" diye konuştu.

Gelen ödülü bir yardım olarak değerlendirmeye karar verdiğini aktaran Temel, "Ödülü, depremzedelerin yardım ihtiyacından dolayı kendim boş yere harcamaktansa depremzedelere gönderdim" şeklinde konuştu.

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