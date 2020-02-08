Apseli dişi çekildikten sonra hastanelik olduğu iddia edilen çocuk yoğun bakımda

AA 08.02.2020 13:08 - Güncelleme: 08.02.2020 13:08

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Cem ve Sibel Çaylak çifti, 11 yaşındaki kızları Hayal'i şiddetli diş ağrısı ve yüzünde şişme şikayetiyle bir hastanenin acil servisine götürdü.

Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Çaylak çiftine çocuklarını diş doktoruna götürmeleri gerektiği bildirildi.

Özel muayenehanede dişi çekilen ve eve gittikten bir süre sonra bayılan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Göz ve beyin kısmında iltihap birikmesi nedeniyle ameliyatlar geçiren küçük kızın, iki aydır yoğun bakım servinde tedavisi sürüyor.

- ADI GİBİ HAYALLERİ VARDI



Baba Cem Çaylak, iki aydır kızlarının sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Kızının apseli dişi çekildikten sonra çok zorlu günler geçirmeye başladıklarını aktaran Çaylak, "İltihap bütün vücuduna yayılan kızımın gözünü kaybetme riski olduğu söylendi, beyin cerrahisi riskli bir ameliyat gerçekleştirdi. Yaşanan olaydan dolayı kızımıza şimdi de menenjit teşhisi konuldu ve sürekli nöbet geçiriyor." dedi.

Çaylak, kızının durumunun ciddiyetini koruduğunu, ilgili diş hekiminden de şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Kızının hayalleri olduğunu ifade eden Çaylak, "Allah yardımcımız olsun, içimiz kan ağlıyor. Biz Hayal'e gözümüz gibi baktık, bir dediğini iki etmedik. Kızım çalışkan, güzel, kimseyi üzmeyen hayat dolu bir çocuktu. Kızımın adı gibi hayalleri vardı, savcı olmak istiyordu." diye konuştu.

- "APSENİN SİSTEMİK DOLAŞIMA KARIŞMASIYLA KOMPLİKASYONLAR OLUŞABİLİR"



Çocuğun dişini çeken diş hekimi A.A, yaşananların uyguladığı tedaviyle bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Gerekli bilgiyi diş hekimleri odasına verdim. Benimle alakalı bir durum söz konusu değil." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hakan Çakın, küçük çocuğun beyninde iltihap bulunduğunu, gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Er, dişlere zamanında müdahale edilmediğinde damar ve sinirlerde iltihap meydana geldiğini bildirdi.

Apseli olma durumunda dişin çekilemeyeceğini vurgulayan Er, şunları kaydetti:

"Bu süreçte apsenin sistemik dolaşıma karışmasıyla komplikasyonlar oluşabilir, kan zehirlenmesi denen şeylerle karşılaşılabilir. Çekim endikasyonu olup da apseli olan dişlerde ilaçla tedavi uyguluyoruz. Olayı kontrol altına aldıktan sonra çekim yapabiliriz. Onun dışında bu önlemler alınmadan çekim yapılırsa genel sistemik problemlerle karşılaşılabiliyor. Enfeksiyonun çevre dokulara veya vücuda yayılmasına neden olabilir. Sistemik dolaşıma da girdiğinde hastada genel sağlık durumunu etkileyecek komplikasyonlar oluşabiliyor. Apseli dişin çekilmesi genel sağlığı çok ciddi etkileyip hastanın hayatını kaybedecek seviyede etkili olan büyük sorun doğurabiliyor."