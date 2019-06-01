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Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

İstanbul Eyüp'te başından vurularak öldürülen Gamze Ceylan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi.

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Hazırlanan iddianamede, 31 yaşındaki Gamze Ceylan'ın pırlanta işi ile uğraştığı, 58 yaşındaki şüpheli Hakkı D. ile de bu ticaret dolayısıyla tanıştıkları belirtildi.
 
Genç kadının işadamından iş kurma vaadiyle 750 bin lira aldığı, geri ödemeyince ikilinin sokak ortasında tartıştığı sırada korkunç olayın yaşandığı anlatıldı. Hakkı D. ifadesinde, Ceylan ile aralarında duygusal yakınlık olduğunu iddia etti. Hakkı D., Ceylan'dan 750 bin lira alacağı olduğunu ve 3 aydır ödeme yapmadığını ileri sürdü.
 
İzmir'den İstanbul'a geldiğini, birlikte yemeğe çıktıklarını ancak alacak nedeniyle tartıştıklarını anlatan zanlı, "Arabaya binip dolaşmaya başladık. Aramızda tekrar tartışma çıktı.
 
Torpidodan tabancayı almak isterken itiş-kakış oldu. Aracı durdurmaya çalışırken silah patladı" dedi. Ceylan'ı hemen hastaneye götürdüğünü de sözlerine ekleyen Hakkı D., öldürme kastının olmadığını ileri sürdü. Adli Tıp raporunda ise Ceylan'ın kafasından vurulduğunun anlaşıldığı, kafatası kemik kırıklarının mevcut olduğu, ateşli silah yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Tutuklanan zanlı hakkında müebbet hapis istendi.
 
(Sabah)

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