'Arabam ne hale geldi' demişti... Acı haber geldi

'Arabam ne hale geldi' demişti... Çarptığı kadın hayatını kaybetti Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağlamış, 'Baba baksana, arabamı ne hale getirdi' diye gözyaşı dökmüştü. O sürücünün çarptığı Ayşe A.'nın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.