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Arabanın altındaki yavru kedi için duygulandıran not

Samsun’da otomobilin altını yuva edinen bir kediyi fark eden vatandaş, otomobilin camına yazı bırakarak, araç sürücüsünü uyardı.

  • İHA
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İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde bir hayvanseverlik ve duyarlılık örneği yaşandı. Yavru kedinin otomobilin altında olduğunu fark eden bir vatandaş, kediye mama ve su bıraktı. Kedinin otomobilden uzaklaşmadığını gören vatandaş, otomobilin ön camına yazı bırakarak otomobil sürücüsünü hareket etmeden dikkatli olması konusunda uyardı. 
 
 
Duyarlı vatandaş, otomobilin ön camındaki sileceklerin altına büyük puntolarda, “Arabanın altında kedi yavrusu var. Bir de su ve mama için tabak var. Binerken dikkatli olursanız seviniriz. Saygılar” yazdı.

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