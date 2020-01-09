Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

star.com.tr 09.01.2020 10:26 - Güncelleme: 09.01.2020 10:34

İspanya'nın Toledo eyaletinde Sonseca kasabasındaki bir kilisede, akla ziyan bir olay yaşandı.

Siyah bir SUV araç, Çarşamba günü kilisenin kapılarına çarparak içeri girdi. Çevredekiler, araç sahibin kontrolünü kaybettiğini düşünerek olay yerine koştu.

Kendisine dayanan büyük kilise kapılarını aştıktan sonra arabasıyla içeri giren adam, sunağa yaklaşık 1 metre kala aracını durduru.

Kaza olduğunu düşünen genç bir kadın arabadaki adama durumunu sormak isteyince hakarete maruz kaldı. Korkarak uzaklaşan kadın, hemen polise haber verdi.

'ŞEYTANDAN KAÇIYORUM'

Olay yerine gelen polis, hemen arabanın içindeki adam yöneldi. Ancak sürücü onlara şeytan tarafından ele geçirildiğini ve kilisenin barınacağı tek yer olduğunu söyledi.

35 yaşındaki şahısın olay yerine 800 metre uzaklıkta bulunan ve 'kenevir' satışı yapan bir dükkanin sahibi olduğu belirtlendi.

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan şahıs hastaneye kaldırılırken, alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair testler hakkında bilgi verilmedi ancak polis tutuklanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Sonseca belediye başkanı Sergio Mora, olayda hiçbir vatandaşının yaralanmadığını ve hasarın düzeltilmesi için kiliseye yardım edileciğini açıkladı.