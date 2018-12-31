Arabesk müzik öyküsünü tamamladı

Şair ve besteci Selçuk Küpçük, 1960’dan günümüze kadar “arabesk” müziğe bakış açısının değiştiğini söyledi. Küpçük, “Müslüm Gürses’in, kentli sınıfın meselelerini anlatan Ortaçgil’in şarkısını yorumlaması, ardından Batı müziğinin birçok şarkısını Türkçe sözlerle yeniden okuması, türlerin geçişkenliğinin ispatı olduğu gibi arabeskin politik, kültürel olarak merkeze ulaştığının ilanıdır ve arabesk, kendi öyküsünü tamamlamıştır” diye konuştu.

Küpçük, müziğin evrensel bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, “Bu biraz da postmodernite üzerinden açıklanmaya müsait bir durumdur. Modernite kesin hatlar sunan bir hal öneriyordu. Postmodern durum, bunun tam zıddı bir hayatın akıp gitmekte olduğunu söyleyerek yeni çözümlemeler yaptı” dedi.

14 MÜZİSYENİ İNCELEDİ

Müziği kompartımanlara, türlere zorlamanın, insan-evren ve yaratıcı arasındaki ilişkiyi anlamayı zorlaştırdığını dile getiren Küpçük, ‘’Müslüm Gürses bir Bülent Ortaçgil bestesi okuyabildiğine göre, türler arasındaki sınırların buharlaştığını söylemek mümkündür’’ diye konuştu.

Selçuk Küpçük’ün Türkiye’den ve dünyadan ünlü müzisyenleri merkeze alarak hazırladığı ‘Aşk ve Teselli’ kitabı müzik üzerinden bir sosyoloji okuması niteliği taşıyor. Neşet Ertaş, Orhan Gencebay, Bülent Ortaçgil, Sezen Aksu, Bergen, Erkan Oğur, Ahmet Kaya, Cengiz Kurtoğlu gibi kendi alanlarında özgün 14 biyografinin yer aldığı kitap, 4 bölümden oluşuyor.