Araç çarpan yaralı at kurtarılamadı

Osmangazi ilçesi 11 Eylül bulvarında gezen ata plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Sabaha kadar yaralı şekilde otoyolun kenarında yatan yaralı ata ihbar üzerine ilk müdahale Osmangazi Belediyesi barınağı veterinerleri tarafından yapıldı. İç organları zarar gördüğü anlaşılan at kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tedavi için Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine kaldırıldı. Atın sahiplerinin yeterli parası olmaması sebebiyle devreye HACİKO Bursa Şubesi girdi. Yaralı at iç organları zarar gördüğü için kurtarılamayarak telef oldu. Yaralı atın yaşaması için mücadele veren hayvanseverler ve kurtarma ekipleri büyük üzüntü yaşadı.