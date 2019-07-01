29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Tuzla’da araç muayene istasyonunda bir şahıs ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Şahıs ilk önce çalışanlara yumruk attı.Çalışanların kendisine karşılık vermesi üzerine aracından aldığı elektroşok cihazı ile çalışanlara saldırdı. Bir çalışan kısa bir baygınlık geçirirken, çalışanların kovaladığı şahıs aracını bırakıp kaçtı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde araç muayene istasyonunda yaşanan olayda, bir şahıs ile araç muayene istasyonu çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bir şahıs aracında bulundurduğu elektro şok cihazını yanına alarak kavga ettiği çalışanların yanına döndü. Şahıs, istasyon çalışanlarının arasına dalarak elektro şok cihazıyla saldırdı. Daha sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı onlarca çalışan kovaladı. Şahıs aracı bırakıp kaçtı. Araç muayene istasyonunda yaşanan kavgada şahsın elektro şok cihazı ile istasyon çalışanlarına saldırdığı anlar kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde araç muayene istasyonu çalışanları ile şahıslar arasında kavga yaşanıyor, şahsılardan biri aracından elektro şok cihazını alıyor ve çalışanlara elektro şok cihazıyla saldırıyor. Ardından koşarak kaçan şahsı onlarca çalışan kovalıyor. 

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütüne bir darbe daha

Telefon teknolojisinde devrim! Havadan şarj olacak

Telefon teknolojisinde devrim! Havadan şarj olacak

"İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı"

'İsrail, Suriye'de rejim bölgesini bombaladı'

Beşiktaş’ın Visca planı

Beşiktaş’ın Visca planı

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yargıtay'dan emsal karar: Nafakaya vicdan kriteri

Yerli sistem Denizkurdu'nda tam not aldı

Yerli sistem Denizkurdu'nda tam not aldı
 

POPÜLER HABERLER

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

KKTC'de büyük panik: Gece yarısı yere çakıldı

KKTC'de büyük panik: Gece yarısı yere çakıldı

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA