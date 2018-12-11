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Aralıkta meyve veren ağaçtaki eriği aşeren komşusu için topladı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir bahçede meyve veren erik ve armut ağaçları şaşırttı. Bahçe sahibi Memduh Mavi, topladığı erikleri hamile olan ve aşeren bir komşusuna verdiğni isöyledi.

  • DHA
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Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan memur emeklisi Memduh Mavi, bahçesindeki erik ve armut ağaçlarının aralık ayında ürün vermesinin şaşkınlığını yaşadı. Yaz mevsiminin meyveleri olan erik ve armudun bu mevsimde yetiştiğini ilk defa gördüğünü belirtti. Evinin bahçesinde birçok meyve ağacı olduğunu ve mandalina ile greyfurt ağaçlarının mevsiminde meyve verdiğini söyleyen Memduh Mavi, "Mevsimi olmamasına rağmen armutlar, aralık ayında ikinci ürününü vermeye başladı. Armutları mahalledeki çocuklara dağıtıyorum. Bu bölgede aralık ayında erik ilk defa görülüyor. Hamile komşumuz aşerdiği için erikleri kendisi için topladık" diye konuştu.
 

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