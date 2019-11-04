Aramızda ‘engel’ kalmasın

Doğuştan işitme ve konuşma engelli 21 yaşındaki Muhammet Açıkgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği’ni kazandı. Açıkgöz, okulun ilk günlerinde 18 kişilik sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kuramadığı için kendisini yalnız hissetmeye başladı. Öğretim Görevlisi Çetin Çelebi, bunu fark edince öğrencisi için kolları sıvadı. Fikrini öğrencileriyle de paylaşan Çelebi, sınıfın tamamı ile Açıkgöz’ün mutluluğu için Halk Eğitimi Merkezi’nde işaret dili öğrenmeye başladı. Öğrencilerin birleştirici ve kaynaştırıcı tutumu, diğer öğrenci ve öğretmenlerin de takdirini topladı.Çelebi, akademik yaşamında ilk kez işitme ve konuşma engelli bir öğrenciyle ders yapma deneyimini yaşadığını aktararak, “Muhammet’in yalnız başına kalmış olduğunu fark ettim. ‘Arkadaşımız bize gelemiyorsa biz ona gidelim’ dedim. Herkes bunu büyük bir heyecan ve istekle kabul etti. Amacımız burada her şeyden öte farkındalık yaratmak. Üniversiteye de bunun yayılımını sağlamak istiyorduk. Üniversitemiz de bu anlamda ‘engelsiz üniversite’ olmaya yönelik bir altyapı çalışması söz konusu” dedi. İşaret dili tercümanı aracılığıyla duygularını anlatan birinci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz de arkadaşlarının işaret dili öğrenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

ÇOK MUTLUYUM

Daha önce arkadaşlarıyla yazışarak anlaştığına değinen Açıkgöz, “Arkadaşlarımla işaret diliyle anlaşmaya başladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.