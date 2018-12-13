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Ardahan'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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 Ercan Şahin idaresindeki 34 ES 1884 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail Çelik'in kullandığı 75 AAC 243 plakalı midibüs, Ardahan-Göle kara yolunun 17. kilometresinde çarpıştı. Kazada, sürücüler Şahin ve Çelik'in yanı sıra, otomobilde bulunan Aynur Yılmaz ve midibüsteki Niyazi Şahin, Ayşenur Yüksel, Muhammed Sanatçı, Taylan İlçi ile Gözde Saraç yaralandı. Yaralılar, Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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