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Yaşam

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı

Ardahan'da ilaç kutularından tarihi sikkeler çıktı. Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 18:54 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:54
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Ardahan'ın Göle ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde bir otomobilde yapılan aramada ilaç kutularında saklanan 1376 tarihi sikke ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede yol kontrolü yaptı. Adana'dan geldiği belirlenen 01 RU 474 plakalı otomobilde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, aracın koltuklarına saklı vaziyette ilaç kutularına doldurulmuş Bizans ve Osmanlı dönemine ait 1376 adet tarihi sikkeyi ele geçirdi. Jandarma, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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