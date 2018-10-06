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Ardahan'ın yüksekleri beyaza büründü

Ardahan'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Bölgede gece saatlerinde düşen sıcaklıkların ardından Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

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Kar sebebiyle Ardahan ile Artvin arasında yer alan 2 bin 570 rakımlı Sahara Dağı ile Ardahan'ın Sulakyurt köyü yaylası arasındaki tepeler beyaza büründü. Ulaşımda herhangi bir aksamaya yol açmayan kar dolayısıyla özellikle Sahara Dağı'nda güzel manzaralar oluştu.

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