Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor

Kentte bir süredir aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, tipi ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerindeki kara yollarında görüş mesafesi düştü ve buzlanma oluştu.

Görevliler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların da zincir takarak geçiş yaptığı bu yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır sürücülerine Ardahan-Göle kara yolunu kullanmaları öneriliyor.

Kar ve tipinin özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde etkili olduğu kaydedildi.