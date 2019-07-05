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Arı kolonisi firar etti... Kentte büyük panik

Kars'ta oğul veren ve kovandan kaçan binlerce arı, kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu.

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Kentte oğul veren bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arı kolonisi, Atatürk Caddesi'nde bir süre gezdikten sonra bir ağaca kondu. Arıları fark eden esnaf durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çok sayıda arının etrafta uçuşması çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı.

Kaçan arıların, olay yerine gelen arıcı Ozan Tazegül ve belediye ekiplerince ağaçtan alınarak bir kovana konulmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı.

Ozan Tazegül, yaptığı açıklamada, arıların oğul verdiğini ifade ederek, "Bu dönemde yavru veren arıların bazıları kovandan kaçıp ağaçlara yuvalanıyor. Bu durum ile şu sıralar genellikle karşılaşıyoruz." dedi.

Arıları belediye ekiplerinin yardımıyla ağaçtan aldığını anlatan Tazegül, "Arıları ağaçtan beklediğimden daha kolay aldım, herhangi bir saldırı olmadı. Arıları daha rahat ve iyi çalışabileceği alana, doğaya götüreceğiz. Bu arılar yavru, bir göç olayı değil. Yavrular kovana alışmayınca bazen terk ediyor." diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Emrah Karakurt ise "Arıcının arıları almasını merakla izledik. 2 yıl önce bu ağaca yine arı kolonisi konmuştu ve arıcılar gelip almışlardı." ifadesini kullandı.

Esnaf Ali Ekber Aktürkoğlu da birçok arının ağaçta toplandığını ve bunun paniğe neden olduğunu anımsatarak, "İlk defa böyle bir şey gördüm, güzel bir fotoğraf ama burada kalırlarsa ölürler. Yaklaşık 2 bin arı var, sağa sola uçuşuyorlar. 2 grup halinde geziyorlardı şimdi bir ağaçta birleştiler." diye konuştu.

Arıların bulunduğu kovan belediye ekipleri ve arıcı Tazegül tarafından caddeden alınarak götürüldü.

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