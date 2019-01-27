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Ariflerin Satrancı’nı tasarladı

Gişe ve reyting rekorları kıran tarihi dizi, film ve tiyatro gösterilerinde aktörleri karakterlere uygun hale getiren kostüm ve objeler, usta ellerde zahmetli çalışmalarla tasarlanıyor.

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Sinema filmlerinin hikaye ve ana unsurlarını belirgin kılan güçlü sembol tasarımları ilmek ilmek dokuyan, atölyelerinde hayal gücünü materyallerle dizayn eden “gizli kahramanlar”, bir giysi ya da takı için bazen günler veya haftalarca, kimi zaman da aylarca çalışıyor. 

HOLLYWOOD’A İŞ YAPIYOR

Tasarımcı Ahmet Murat Efe de sahne arkasında rol alan gizli kahramanlardan biri. Başarısı ülke sınırlarını aşarak birçok ödüle layık görülen Efe, Hollywood filmlerine de kostüm, aksesuar ve dekor hazırlıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Ahmet Murat Efe, son olarak Netflix’teki Türk dizisi “Hakan: Muhafız”daki Arap hançerini ve “Vuslat” dizisindeki Ariflerin Satrancı’nı tasarladıklarını ifade etti.

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