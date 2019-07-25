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Arıların saldırdığı 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı ve Doğruyol köylerinde yaşayan Tufan Duman (13) ile Hüseyin İncedere(4) arıların sadırısına uğradı. Kaldırıldıkları hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen çocuklardan Tufan Duman, 'Bölgedeki birçok köyün çevresi arıcılar tarafından kuşatılmış. Tarlaya, yaylaya, hayvanların peşine gitmekten korkar olduk. Önlem alınmasını istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık' dedi.

  • DHA
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Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı ve Doğruyol köylerinde arı korkusu yaşanıyor. Köylerin çevrelerindeki arıcılar nedeniyle başta çocuklar olmak üzere köylüler, sık sık arı saldırısına uğruyor. Göldalı köyünde yaşayan Sergen Macit'in (18), geçen hafta arı sokması nedeniyle hastanelik olmasının ardından Tufan Duman ve Hüseyin İncedere arıların saldırısına uğradı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
 
Göldalı köyünde yaşayan Tufan Duman, "Evin önünde arılar saldırdı. Biri alnımdan diğeri ensemden soktu. Eve kaçtım. Baygınlık geçirmişim. Gözümü açtığımda hastanenin acil servisindeydim" dedi. Duman, "Bölgedeki birçok köyün çevresi arıcılar tarafından kuşatılmış. Tarlaya, yaylaya, hayvanların peşine gitmekten korkar olduk. Önlem alınmasını istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.
 
Baba Ömer Duman da "Köyümüz arıcıların istilasına uğradı. Köy çevresinde altı noktada arıcılar var. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Birinin izinli olduğunu biliyoruz ancak diğerlerinin izni var mı belli değil. Geçtiğimiz günlerde köyümüzden bir genç, arı sokması sonucu hastanelik oldu. Oğlum 6 saat müşahede altında tutuldu. Arıcılardan şikayetçiyiz" dedi.
 
Doğruyol köyünde yaşayan Talip İncedere ise arı sokması sonucu 4 yaşındakı oğlu Hüseyin İncedere'nin hastanelik olduğunu belirterek, arı korkusundan tarlaya gidemediklerini, yetkililerden bu soruna bir çare bulmasını istediklerini söyledi. 

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