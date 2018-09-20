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Arıza için girdiği foseptikte akıma kapılıp hayatını kaybetti

Adıyaman'da öğrenci yurdunun arızalanan dalgıç pompasını onarmak için girdiği foseptikte elektrik akımına kapılan Mehmet Kılınç (32) hayatını kaybetti

  • DHA
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Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Yediyaman Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurt çalışanı Mehmet Kılınç, iddiaya göre, arızalanan dalgıç pompasını onarmak için yurdun bahçesindeki foseptiğe girdi. Kılınç, burada elektrik akımına kapıldı.
 
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince çukurdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Kılınç, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
 
Kılınç'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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