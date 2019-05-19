Arızalanan araç alev alev yandı

Alınan bilgilere olay, Selçuklu Mahallesi'nde dün akşam Damlanur Şenel idaresindeki 03 YC 073 plakalı otomobil arızalandı. Sürücü Şenel, aracını sağa çekerek oto tamirci çağırdı. Adrese gelen tamircinin arızasını gidermeye çalıştığı otomobilin arka kısmı birden alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alındığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören bir vatandaş ise otomobilin alevler içinde kalması ve araca itfaiye ekiplerinin müdahalesini cep telefonuyla görüntüledi.