Arızalı şofben anne ile kızını öldürdü

Dairenin içine dolan suyu fark eden vatandaşlar, banyoya girdiklerinde Ekin ve kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 aylık hamile anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede anne kızın şofbenden sızan doğal gaz sızıntısı sonucu öldüğü belirlendi.

CİHAZDA KAÇAK VARMIŞ

Osman Ekin, kirada oturduklarını anlatarak, “Ev sahibi ustayı 6-7 gün önce çağırmıştı. Kaçak vardı, değişecek dediler. Akşam gelim, hanıma ‘cihazı taktılar mı’ dedim. Hanım, ‘yok aynı cihazı tamir ettiler’ dedi. Kim sorumluysa şikayetimizi yapacağız. Cihaz değişseydi belki bu olmayacaktı” diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.