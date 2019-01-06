Arkadaşı şaka olsun diye aniden gaza basınca bagajdan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Osmaniye’de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza basması sonucu araçtan düşerek ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Fatih Mehmet Utlu arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirirken arkadaşına ait otomobilin bagaj kapağı kısmına oturdu. Direksiyona geçen arkadaşı şaka amaçlı birden gaza yüklenince Fatih Mehmet otomobilden asfalt zemine düştü. Olayda ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mehmet Utlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti.
Şaka kurbanı olan gencin cenazesi Osmaniye Asri Mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.
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