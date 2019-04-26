20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9285
  • 6,6143
  • 243.425
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Arkadaşımızın acı günü

Star Gazetesi Bölge Ekleri Şefi Şener Kılıç’ın annesi Safiye Kılıç, önceki gün hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Safiye Kılıç’ın cenazesi, dün Eyüp Nişancı Mustafa Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şener Kılıç’ı iş arkadaşları da yalnız bırakmadı. Star Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. 

''Akıncı SİHA pek yakında göklerde''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düşünceleri okuyan cihaz geliştirildi

Düşünceleri okuyan cihaz geliştirildi

İstanbul emniyetinde atamalar

İstanbul emniyetinde atamalar

İngiltere Türksat uydularını destekleyecek

İngiltere Türksat uydularını destekleyecek

Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiler

Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiler

Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Türkiye'ye çağrı yaptı

Türkiye'ye çağrı yaptı

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler çadır kuracak

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler çadır kuracak

'Türkiye gerçek bir dost ülke'

'Türkiye gerçek bir dost ülke'
 

POPÜLER HABERLER

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Hayvanlar aleminin en komik anları

Hayvanlar aleminin en komik anları

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Saray'a bahçıvan aranıyor, 25 bin sterlin maaş!

Saray'a bahçıvan aranıyor, 25 bin sterlin maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA