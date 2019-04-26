Arkadaşımızın acı günü
Star Gazetesi Bölge Ekleri Şefi Şener Kılıç’ın annesi Safiye Kılıç, önceki gün hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Safiye Kılıç’ın cenazesi, dün Eyüp Nişancı Mustafa Paşa Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şener Kılıç’ı iş arkadaşları da yalnız bırakmadı. Star Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
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