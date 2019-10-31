 Arkadaşımızın acı günü 

78 yaşında hayata gözlerini yuman Fikriye Tezcan’ın cenazesi Fatih Sümbül Efendi Camii’nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanında dualarla defnedildi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Gülcan Tezcan’ı iş arkadaşları yalnız bırakmadı. Star Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.