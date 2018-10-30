Arkadaşını öldürüp gömmek için bir kamyon toprak döktürmüş

Olay, 14 Ekim Pazar günü saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç ay önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan ruhsatsız 4 katlı dernek binasının bodrum katından gelen kötü kokulardan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek binada inceleme yapan polis, kilitli olan bodrum katının kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis, bodrumda başından vurulmuş halde yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen 40 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis, cesedin yanında bir av tüfeği ve boş kartuşlar da buldu. İnceleme yapan polis, bodruma giriş kapısının dışarıdan asma kilitle kilitli olduğunu tespit etti. Toplanan deliller doğrultusunda olayda güçlü cinayet şüphesi bulan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılan cesedin ise Alpaslan Alıç’a (43) ait olduğu belirlendi.

15 gün boyunca sokakta kalan şüpheli kaldığı parkta yakalandı

Olayın ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı araştırmada, hayatını kaybeden Alpaslan Alıç’ın kapatılan kumarhaneye ortak olmak istediği belirlendi. Alpaslan Alıç’ın arkadaşı olan Kahraman B.’nin (47) de uzun süredir evine gitmediğini tespit eden ekipler, şüphelerin kumarhane sahibinin üzerinde toplanması üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 15 gün boyunca kent merkezindeki çeşitli cami ve parklarda saklandığı belirlenen, eşinden ayrı yaşayan 5 çocuk babası olan Kahraman B., dün akşam saatlerinde özel bir sanayi sitesinde parkta yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Kahraman B., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Çok pişmanım, istemeyerek oldu. Çok pişmanım” şeklinde konuştu.

Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cesedi bodruma gömmek için boş binaya tadilat yapacağım diye bir kamyon toprak döktürmüş

Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ilk ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Kahraman B.’nin, “Kapatılan dernek altındaki kumarhane Alpaslan ile ikimize aitti. Üç ay önce polisin baskını ile kapatılan kumarhaneyi açmak için tekrar arkadaşım Alpaslan ile konuştuk. Uzun süredir bana para vereceğini söylüyordu. Parayı uzun süre vermeyince ben de bir an önce vereceksen ver dedim. Kapatılan dernekte konuştuğumuz sırada Alpaslan benimle tartışmaya başladı ve yanındaki bıçak ile bana saldırdı. Ben de bodrum katta bulunan tüfekle ateş ettim. Ardından kapıyı kilitleyerek oradan uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Olayın ardından kapatılan dernek binasında restorasyon çalışması süsü veren Kahraman B.’nin binanın bodrum katı penceresi önüne bir kamyon toprak döktürdüğü ve bu toprakla öldürdüğü arkadaşını gömmek istediği iddia edildi.

Öte yandan şüpheli Kahraman B.’nin oğlu K.C.B.’nin ise 2016 yılında 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi karnından bıçaklayarak öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.