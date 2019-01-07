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Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Niğde'de tartıştığı arkadaşını bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Niğde 1. Ağır ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Emre Korkmaz ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Korkmaz, "Evde birlikte içmeye başladık. Esrar da içtik. Eşime 'Şunu doldurur musun gülüm' dedi. Maktulun eşime sarkıntılık ettiğini gözümle gördüm. Öldürme kastım yoktu. Kendisi beni ölümle tehdit etti. Polise teslim oldum” şeklinde savunma yaptı.
 
Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, taşıdığı bıçaktan dolayı da 9 ay ve bin lira para cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
Mehmet Emre Korkmaz, 10 Aralık 2017'de Burhan Mahallesi Emin Alpkaya Caddesi'ndeki müstakil evde, çıkan tartışma sonucu Ahmet Arı'yı boğazını keserek öldürmüş ve olaydan sonra tutuklanmıştı.
 

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