28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7029
  • 6,4206
  • 259.738
  • 99966.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Arkeologları şaşırtan iskelet! 200 yıllık olduğu tahmin ediliyor

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve 200 yıllık olduğu tahmin edilen insan iskeleti, bulunduğu mezara yatırılış şekliyle kazı heyetinde şaşkınlık yarattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlık desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazının bu yıl yapılacak bölümü başladı.

Bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere ulaşılan kazıda bu yıl yapılacak kazı çalışmalarıyla yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

- "İLK KEZ BÖYLE BİR YATIŞA RASTLADIK"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazının 30 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

On yıllık süreçte çok önemli eserleri ortaya çıkardıklarını vurgulayan Köroğlu, bu dönemki kazı çalışmalarının hemen başında çok ilginç bir insan iskeleti ile karşılaştıklarını belirtti.

"Rum Ortodoks cemaatinden biri olduğunu düşündüğümüz kişinin mezara yatırılış şekli ilk kez rastladığımız bir durum." diyen Köroğlu, kişinin mezara elleri kafasının arkasına konulmuş şekilde yerleştirildiğine dikkati çekti.

- "HERHALDE KEYFİNE DÜŞKÜN BİRİYDİ"

Prof. Dr. Köroğlu, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir yatış şekli. Bireyin elleri kafasının arka kısmına konulmuş ve gayet rahat bir şekilde uzanmış. Herhalde yaşarken keyfine düşkün biriydi ki bu şekilde de gömülmüş. Anladığımız kadarıyla bireyin günlük hayatıyla ilişkili bir yatış şekli söz konusu. Açıkçası daha önce rastlamadığımız bir durum. Gerçekten çok ilginç." diye konuştu.

Köroğlu, iskeletin Çorum Hitit Üniversitesine gönderilerek orada inceleneceğini aktardı.

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

"Silah satan olmayınca kendimiz ürettik"

'Silah satan olmayınca kendimiz ürettik'

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

ABD basını yazdı: ABD'den Suudi Arabistan'a yüzlerce asker!

ABD basını yazdı: ABD'den Suudi Arabistan'a yüzlerce asker!

Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

İşte S-400'leri üreten Türk

İşte S-400'leri üreten Türk

Futbol dünyasının yıldızlarının yaşlılık halleri

Futbol dünyasının yıldızlarının yaşlılık halleri

Bir garajda unutulmuştu! 45 yıl sonra çıkartıldı ve...

Bir garajda unutulmuştu! 45 yıl sonra çıkartıldı ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA