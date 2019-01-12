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'Artık ben de kalp yapabiliyorum!'

Doğuştan sağ eli olmayan 13 yaşındaki Melisa, robot el sayesinde hayallerine kavuştu.  Küçük kız “Elim takılınca ilk olarak kalp yaptım, çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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İstanbul’da yaşayan ortaokul öğrencisi Melisa Gökgöz’ün doğuştan sağ eli yoktu. Bir belediyede işçi olarak çalışan baba Esat ve anne Muazzez Gökgöz’ün tüm çabalarına rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle robot ele ulaşamayan Melisa’nın hayalleri, ‘Robotel Türkiye’ sayesinde gerçek oldu. 7 üniversite öğrencisi de Melisa’nın bu hayalini emekleriyle destekledi. Robotel Türkiye’den gelen talep üzerine çalışmalara başlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Merve Boşnaz, İremnaz Çay, Sinem Sera Ertaş, Mustafa Bekir, Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent ve Hüseyin Muhammedi bir ay gibi kısa bir sürede Melisa için gerekli olan robot eli tasarladı. Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sinem Sera Ertaş, robot elin kullanımının çok kolay olduğunun altını çizerek, Melisa’yı mutlu etmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi. ‘O sadece bir el değil kaybedilen onca hayaldi’ diyen Ertaş, “Bir projenin bizi bu kadar mutlu ve tatmin edeceğini düşünmemiştik. 

BÜYÜK MUTLULUK 

Yaşadığımız çok farklıydı. O sadece bir el değil. Kaybettiği birçok hareketi hayal ettiği birçok şeyi kazandı. Bu nedenle çok mutlu ve sevinçliyiz. Projenin daha büyük kitleye ulaşmasını hedefliyoruz. Gönüllü ekip olarak biz hazırız” ifadelerini kullandı. Sağ eli olmadığından çocukluğundan bu yana kısıtlandığını anlatan Melisa ise “Aslında hayatıma kattığı çok büyük bir zorluğu yoktu. Ama yapmak istediğim bazı hareketler kısıtlanıyordu. Mesela bir ‘kalp’ yapmak istediğimde bir elim olmadığından yapamıyor, arkadaşlarım yapınca üzülüyordum. Sağ elimle kalem tutmak ve su içmek istiyordum. Öğrenci abla ve ağabeylerim sayesinde artık bunu gerçekleştirebiliyorum. O elimde bir şeyleri tutup kavrayabilmek, su içebilmek, çantamı taşımak benim için büyük mutluluk. Gece yatarken dahi çıkarmak istemiyorum. Mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum. Elim takılınca ilk kalp yaptım. İlerde ise doktor olmak istiyorum. Benim yaşadığım sorunu yaşayan kişilere umut olmalı, onları sağlıklarına kavuşturmalıyım” şeklinde konuştu.

Melisa, artık ailesine doyasıya sarılabiliyor.

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