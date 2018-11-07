Artık kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de üretici Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün marka haline gelen projelerinden biri olan Meslek Edindirme Kurslarında, kadınların yaşam kalitesini yükseltmek ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla ücretsiz kurslar veriliyor. Bu kurslarda eğitim alan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de üretici oluyorlar.