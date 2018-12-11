Artvin ve Rize'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
Artvin ve Rize’de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17’si tutuklandı.
- İHA
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Aralık’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Artvin ve Rize illerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu suçlarını örgütlü olarak işleyen 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 17’si sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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