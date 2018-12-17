Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Artvin'de çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Artvin Merkez Camisi meydanında dün çıkan kavgada, E.Ş'nin tabancayla başından ve göğsünden vurarak ağır yaraladığı Nihat Okumuş, tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı olayda karnından yaralanan Okumuş'un kardeşi Telat Okumuş'un tedavisi ise sürüyor.

Artvin Merkez Camisi meydanında, E.Ş. ile Nihat ve kardeşi Telat Okumuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, E.Ş. tabancayla Nihat Okumuş'u başından ve göğsünden, Telat Okumuş'u ise karnından vurarak yaralamıştı. Zanlı E.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm fragmanı

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA