Silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Artvin Merkez Camisi meydanında dün çıkan kavgada, E.Ş'nin tabancayla başından ve göğsünden vurarak ağır yaraladığı Nihat Okumuş, tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı olayda karnından yaralanan Okumuş'un kardeşi Telat Okumuş'un tedavisi ise sürüyor.

Artvin Merkez Camisi meydanında, E.Ş. ile Nihat ve kardeşi Telat Okumuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, E.Ş. tabancayla Nihat Okumuş'u başından ve göğsünden, Telat Okumuş'u ise karnından vurarak yaralamıştı. Zanlı E.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.