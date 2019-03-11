Asım Bayram Müge Anlı’da son dakika olayı! Asım Bayram cinayeti çözüldü mü? Cesedi bulundu mu?

Asım Bayram cinayeti çözüldü mü? Cesedi bulundu mu? Birçok cinayet olayıyla gündeme oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine çok konuşulan bir cinayeti gündeme getirdi. Asım Bayramı’ın cesedinin bulunup bulunmadığı, izleyicilerin yakın takibinde. Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma üzerine, beklenen haber geldi. 9 parçaya bölünerek toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin Asım Bayram’a olduğu tahmin ediliyor. Peki Asım Bayram’ı kim öldürdü? Asım Bayram cinayeti çözülecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

SIM BAYRAM'IN CESEDİ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da sırrı çözülmeye çalışan Asım Bayram hakkında bir izleyici Antalya Kepez2deki bölgede insana ait olduğu tahmin edilen bulguya rastlandı. Olay yeri inceleme ekibi insan cesedi olduğunu doğruladı. Beyaz saçlı erkek cesedinin Asım Bayram'ın olduğu öne sürülüyor. Savcının gelmesi ile birlikte cesedin kime ait olduğu ortaya çıkacak.

ŞÜPHELER KİMİ İŞARET EDİYOR?

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına Asım Bayram'ın komşusu bağlandı. Rıza Öcan ismindeki kişi, "Asım Bey'i çok severdim. Bana eşi Ferluga Hanımın kendisinden para çaldığını söylerdi" dedi. Ferluga Hanım ise, iddiaları yalanladı. Bayram'ın çocukları ise, babalarının kaybıyla ilgili ipuçlarının ikinci eşi Ferluga Hanım'ı işaret ettiğini söyledi.

FERLUGA HANIM: ASIM BEY TELEFONDA BİR KADINLA KONUŞUYORDU

Ferluga Karatuğ, Asım Bayram'ın ortadan kaybolmadan önce bir kadınla telefonda konuştuğunu ifade etti. Ferluga Hanım bildiklerini saklıyor mu?

Ferluga Hanım Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Asım Bayram'ın sürekli o kadınla telefonda konuştuğunu ifade etti.

Ferluga Hanım ayrıca; "Asım Bayram'ın emlakçı dediği kişi, onu kadınlarla tanıştırıyordu" dedi.

Görgü tanığı emekli polis Şevket Sönmez'in söyledikleri Asım Bayram'ın kaybolmasına ışık tutacak!

Görgü tanığı Şevket Sönmez; "Asım Bayram'ın satın almak istediği evin orada hem Asım Bey'i, hem Ferluga Hanım'ı yan yana gördüm." diyerek durumu başbaşka bir noktaya taşıdı. Görgü tanığı Sönmez, Ferluga Hanım'ı gördüğünde yayındakinin aksine başının açık olduğunu ifade etti. Ferluga Hanım ise emekli polis Servet Sönmez'i yalanlayarak o eve bakmaya gitmeye gitmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Alan çalışmasında sonuç alamayan ekipler bölgede bulunan su dolu obrukta sabah saatlerinde çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada suda tabanca bulundu. İncelemede, tabancanın çakmak olarak kullanılan replika olduğu belirlendi. Ekipler yapılan incelemelerden bir sonuç alamadı.

Öte yandan polis, emlak zengini olan Asım Bayram'ın ismi açıklanmayan emlakçısının da ifadesine başvurdu. Bayram'a ait aracı da bulamayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ediyor.

ASIM BAYRAM OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı büyük beğeni topluyor. Programda son günlerde Asım Bayram olayı konuşuluyor. 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram'da 22 Ocak Salı gününden beri haber alınamıyor.

82 yaşındaki yaşlı adamın kaybolmadan bir gün önce 21 Ocak tarihinde bilardo kafede yaptığı görüşme kafaları karıştırdı.

Telefon bağlantısı ile canlı yayınan bağlanan Osman Üyal, Asım Bayram ile bir çorbacıda taanıştıklarını söyledi. Üyal, Bayram'ın kendisine evlenmek istediği dile getirdiğini açıkladı.

Ferure Hanım'ın Asım Bayram'a; "Sen kızına 2000 TL veriyorsun, bana 500 TL veriyorsun" dediğini öne süren Asım Bey'in kızı olayın boyutunu gözler önüne serdi. Asım Bayram bu konuşma üzerine kızına: "Yok kızım benim param çok, arkadaki çanta para dolu." dedi.

21 Ocak 2019 saat 11.27’de yani Asım Bayram'ın kaybolduğu gün birlikte kafede hareretli şekilde konuştuğu kişiyi Asım Bayram'ın etrafındaki kimse tanımıyor! O kamera kayıtlarındaki ismi arama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.