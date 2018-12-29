Asım’ın nesli Akif’i dinliyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) iş birliğinde hayata geçirilen projenin ilk etkinliği Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 2018 yılı vefa ödülüne layık görülen Mehmet Akif Ersoy anıldı. Milli şair Ersoy’un “Bülbül” isimli şiirinin okunduğu ve öğrencilerin proje konusuyla ilgili yaptığı resimlerin sergilendiği program, panelle devam etti. Muğla’nın 13 ilçesinde farklı tarihlerdeki etkinlikleri kapsayan projenin son programı, 12 Mart 2019’da MSKÜ’de gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında öğrencilere “Safahat” hediye edilecek. Öte yandan milli şairimiz Ersoy, Mısır’ın başkenti Kahire’de Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen programla da anıldı.

Etkinlikte öğrencilerin yaptığı Mehmet Akif Ersoy resimleri de sergilendi.